ABD'nin Orta Doğu'daki varlığının her bakımdan kritik olduğuna işaret eden McKenzie, bölgedeki deniz yollarının açık olması ve petrol ile ticari faaliyetlerin serbestçe dolaşımının sadece ABD'nin değil dünyanın da menfaatine olduğunu savundu.

İRAN ABD'YE SALDIRIYOR