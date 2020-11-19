Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi liderliğindeki Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi, terör örgütü PKK'nın Irak'tan çıkarılması çağrısında bulundu.

Parti'den yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın iki gün önce Duhok kentinde bir Peşmerge'yi öldürmesi, 3'ünü de yaralaması şiddetle kınandı.

Açıklamada, Peşmerge güçlerine yönelik son saldırının PKK'nın Irak'tan çıkarılması ve suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi için gerçek bir çabanın gerekliliğini ortaya koyduğu belirtildi.