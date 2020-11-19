Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.11.2020 16:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2020 16:14
    ABONE OL

    'daki Gübre Festivali'nde halk yüzlerine inek dışkısı sürdü

    'ın yöresel etkinliklerinin başında gelen 'nin son günlerini yerel halk birbirlerinin yüzlerine inek dışkısı sürerek kutladı. Yaklaşık iki yüz kişilik grup ise, kendilerini ineklere çiğnetti.

    DHA

    Hindistan'ın kutsal olarak kabul ettiği Gübre Festivali Diwali'nin son günlerini yerel halk birbirlerinin yüzlerine inek dışkısı sürerek kutladı.

    İNEKLERDEN ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ NESNE KUTSAL

    Diwali'nin son haftasını Gorehabba Festivali olarak kutlayan Hintler, ineklere taptığı için bu hayvanlardan elde edilen her türlü nesneyi kutsal kabul ediyor.

    Yaklaşık iki yüz kişilik grup ise, kendilerini ineklere çiğnetti.

    BAŞBAKAN ET KESİMİNİ YASAKLAMIŞTI

    Öte yandan, Yerlilerin inancına göre Beereshwara Swamy adlı tanrı inek dışkısı içerisinde doğdu. Hindistan'da geçtiğimiz günlerde Hindu milliyetçisi olan Başbakan Narendra Modi, hayvanların daha fazla korunması için baskıda bulunarak birçok Hint eyaletinde uzun süreliğine et kesimini yasaklamıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Hindistan'daki Gübre Festivali'nde halk yüzlerine inek dışkısı sürdü