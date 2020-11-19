ABD İle Çin arasında gerilim günden güne tırmanıyor.

Çin medyası, Güney Çin Denizi'nde bir dizi balistik füze tatbikatı yapıldığını öne sürdü.

Dikkat çeken gelişme Southern China Post gazetesinde yer aldı.





ÇİN'DEN ABD'YE "FÜZE" MESAJI

Haberde, bir adet uzun menzilli ve bir adet de orta menzilli balistik füze ile tatbikat yapıldığı aktarıldı.

Yazıda, Çin ordusunun söz konusu füzeleri hareket halindeki gemiler üzerinde denediği iddiaları ise dikkat çekti.



ABD'YE GÖZDAĞI

Bu durum, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı donanma gemilerine yönelik bir gözdağı olarak yorumlandı.

Çin, yeni nesil gemi karşıtı balistik füzeler ile ABD'nin Batı Pasifik'te yürüttüğü askeri operasyonlarına tehdit oluşturmayı hedefliyor.

Hareket eden gemilere karşı yapılan bu denemeler ise Çin'in bu teknolojiyi hayata geçirmeye çok yakın olduğunu kanıtlar nitelikte.