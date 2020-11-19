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    • 20.11.2020 05:27
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    'den 'ye füzeli gözdağı! Hareket eden her şeyi vurabilir

    İle arasında gerilim günden güne tırmanıyor. Çin medyası, Güney Çin Denizi'nde bir dizi tatbikatı yapıldığını öne sürdü. Dikkat çeken gelişme gazetesinde yer aldı.  Yazıda, Çin sunun söz konusu füzeleri hareket halindeki gemiler üzerinde denediği iddiaları ise dikkat çekti.

    İle arasında gerilim günden güne tırmanıyor.

    Çin medyası, Güney Çin Denizi'nde bir dizi tatbikatı yapıldığını öne sürdü.

    Dikkat çeken gelişme gazetesinde yer aldı.



    ÇİN'DEN ABD'YE "FÜZE" MESAJI
    Haberde, bir adet uzun menzilli ve bir adet de orta menzilli balistik füze ile tatbikat yapıldığı aktarıldı.

    Yazıda, Çin sunun söz konusu füzeleri hareket halindeki gemiler üzerinde denediği iddiaları ise dikkat çekti.

    ABD'YE GÖZDAĞI
    Bu durum, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı donanma gemilerine yönelik bir gözdağı olarak yorumlandı.

    Çin, yeni nesil gemi karşıtı balistik füzeler ile ABD'nin Batı Pasifik'te yürüttüğü askeri operasyonlarına tehdit oluşturmayı hedefliyor.

    Hareket eden gemilere karşı yapılan bu denemeler ise Çin'in bu teknolojiyi hayata geçirmeye çok yakın olduğunu kanıtlar nitelikte.

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    Haberler Dünya Çin'den ABD'ye füzeli gözdağı! Hareket eden her şeyi vurabilir