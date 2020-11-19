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    • 19.11.2020 21:55
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    'den yeni bir skandal daha! kızar diye ullatif ez-Zeyyani 'yı ziyaret etmedi

    Zeyyani, 'e ziyarette bulunmadan dün gece 'ten ayrıldı.  Duruma dair bir yetkili, Bahreynli heyetten hiç kimsenin 'yı ziyaret etmediğine dikkati çekerek, "Zaten Bahreynli heyetin ziyareti Harem-i Şerif'te memnuniyetle karşılanmayacaktı." ifadelerini kullandı.

    AA
    Bahreyn'den yeni bir skandal daha!

    Zeyyani, 'e ziyarette bulunmadan dün gece 'ten ayrıldı. Duruma dair bir yetkili, Bahreynli heyetten hiç kimsenin 'yı ziyaret etmediğine dikkati çekerek, "Zaten Bahreynli heyetin ziyareti Harem-i Şerif'te memnuniyetle karşılanmayacaktı." ifadelerini kullandı.

    ile başlayan normalleşme süreci sonrası daha önce Körfez ülkelerinden gelenler Harem-i Şerif'te tepkiyle karşılanmıştı.

    ZEYYANİ'DEN İSRAİL'E İLK ZİYARET
    yönetimi ile 11 Eylül'de ilişkileri normalleştirme kararı alan Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Zeyyani, İsrail'e ilk ziyaretini dün gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile eş zamanlı olarak İsrail'e gelen Zeyyani, Batı Kudüs'te ABD, İsrail, Bahreyn üçlü toplantısına katıldı. Zeyyani, İsrail programını aynı gün içinde sonlandırdı.

    Uzun süredir başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı 'ın 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'in barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmiş oldu.

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