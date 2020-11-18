Jack Dorsey, seçimler öncesinde Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'da yaptığı bir işle ilgili New York post gazetesinde yayımlanan haberlerin Twitter'da bloke edilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Dorsey, "Hunter Biden'la ilgili söz konusu habere konu olan materyalin hacklenmiş materyal olması sebebiyle 2018 yılındaki bir düzenlememize uygun olarak, ilgili paylaşımların yayılması ilk etapta engellenmiştir.