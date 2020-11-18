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    • 19.11.2020 06:36
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    SON DAKİKA: 'nı hedef haline getirdi

    Son dakika haberine göre, Fransa'dan sonra 'da da Türk ve İslam düşmanları 'nı hedef aldı. Ülkücü hareketin etkisini bastırmak isteyen Almanya, önergeyi kabul etti. Almanya'da gözler, dernekleri kapatma yetkisine sahip olan 'na çevrildi.

    Almanya Ülkücü hareketi hedef haline getirdi
    'da Federal Meclis, ülkücü harekete bağlı derneklerin yasaklanmasının incelenmesiyle ilgili verilen önergeyi kabul etti.
    Federal Mecliste hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi'nin verdiği "Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı çıkmak, ülkücü hareketin etkisini bastırmak" başlıklı önerge görüşüldü.





    GÖZLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA
    Kabul edilen önergeyle federal hükümete ülkücü hareketin Avrupa'da etkisinin bastırılması için önlemler alınması, faaliyetlerinin Almanya'da yakından takip edilmesi, derneklerinin yasaklanmasının incelenmesi, kamuoyunun ve kurumların ülkücü hareketin hedefleri hakkında bilgilendirilmesi, internet üzerinden propagandaya karşı çıkılması için tüm yasal imkanların kullanılması çağrısında bulunuluyor. Almanya'da dernekleri kapatma yetkisi kendisinde olan 'nın, bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.


    FRANSA ÜLKÜ OCAKLARI'NI KAPATACAK
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Fransa parlamentosunda konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 'Bozkurtlar' hareketi olarak bilinen 'nı kapatmak için harekete geçileceğini duyurdu.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Almanya Ülkü Ocakları'nı hedef haline getirdi