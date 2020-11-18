Putin, durumun olduğundan farklı gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Her şey yolundaymış gibi davranmak kesinlikle kabul edilemez. Ne burada, ne merkezde ne de bölgelerde durumu güzelmiş gibi gösteren raporlara ihtiyacımız yok." dedi.

Bazı eczanelerde ilaç eksikliği, doktorların Kovid-19 hastalarına geç ulaşması, durumu ağır olan hastaların hastaneye kaldırılmaması gibi sorunların olduğuna dikkati çeken Putin, bu sorunların "derhal" çözülmesi gerektiğini vurguladı.