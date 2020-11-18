TUTUKLANAN 12 KİŞİDEN 10'U AŞIRI SAĞLA BAĞLANTILI

"Daha çok gencin terörist faaliyetler içerisine çekildiğini görüyoruz." diyen Busu, birkaç sene önceki vaka çalışmaları ile kıyaslandıklarında aşırı sağa katılan gençlerin sayısının endişe verici bir seviyeye ulaştığına dikkati çekti. Busu, geçen yıl terörizm nedeniyle 12 kişinin tutuklandığını ve bunlardan 10'unun aşırı sağ terörizmle bağlantılı olduğunu belirtti.