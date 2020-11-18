Mektupta Demokrat vekiller, son dönemde Filistinliler'e ait Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin yıkımına hız veren İsrail'i durdurması konusunda Pompeo'dan girişimde bulunmasını talep etti.

"ÜRKÜTÜCÜ İLHAK POLİTİKASI"

İsrail'in yaklaşımını "ürkütücü ilhak politikası" olarak tanımlayan vekiller, "Eğer bölgede barış görmek istiyorsanız ABD'nin desteklediği politika ürkütücü ilhak yaklaşımı olamaz." ifadesini kullandı.

İsrail'in yasa dışı yerleşim ve yıkım politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan vekiller, Pompeo'ya hitaben, "Uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin ABD yönetimi tarafından reddedilmezi elzemdir. Bölgede İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne katkı yapabilecek tek şey budur." vurgusunu yaptı.