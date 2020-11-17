Yunanistan'dan gelen son dakika haberi şaşırttı. Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'dei çalışmalarından rahatsız olan ancak Türkiye'nin uluslararası hukukun dışına çıkmadan bu faaliyetleri sürdürmesi nedeniyle bir açık bulamayan Yunanistan şimdi de tüm ekonomik zorluklarına rağmen hem Fransa'dan hem ABD'den uçak almak için harekete geçti.