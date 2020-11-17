SON DAKİKA: ABD'de akılalmaz olay: 45 dakikalık ölümden sonra hayata döndürüldü

45 yaşındaki Michael Knapinski, geçen hafta sonu dondurucu soğukta Rainier Dağı Ulusal Parkı'nda kayboldu.

Dağda bir gece geçirdikten sonra bulunan Knapinski, daha sonra helikopter ambulansla Seattle kentindeki bir hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaştığında nabzı vardı, ancak daha sonra kalbi durdu.

Dr. Jenelle Badulak Seattle Times gazetesine yaptığı açıklamada "Acil servisteyken öldü" dedi.

Daha sonra kalp masajı yapıldı ve daha sonra ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) makinesine bağlandı. Bu cihaz, vücudundaki kanda bulunan karbon dioksiti temizledikten sonra vücuduna geri veriyordu.

45 dakika sonra kalbi yeniden atmaya başladı, iki gün sonraysa uyandı.

Hemşire Whitney Nolan "Ağladı, ağladı ve eminim ben de biraz ağladım" dedi.

Nolan ayrıca "Başından sonuna üzerinde çok sıkı çalıştığımız birinin uyandığını görmek gerçekten özeldi" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, hala hastanede yatan Knapinski CBS'e yaptığı açıklamada ağır bir uyuşturucu bağımlılığından kurtulduktan sonra, doğa yürüyüşlerine başladığını anlattı.

Knapinski "Çok sağlıksız, hasta bir adamdım ve daha sonra doğa yürüyüşlerine başladım. Bu benim hayatımı değiştirdi" dedi. Knapinski ayrıca, doktorların öldüğünü kabul etmeyi reddettiğini söyledi ve "Beni hayatta tutarak müthiş bir iş çıkartılar" diye konuştu.

