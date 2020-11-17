Salgında son durum: Geliştirilmekte olan koronavüris aşıları ne kadar farklı? Hangi aşıların başarılı olma ihtimali yüksek?

Hangi aşıların başarılı olma ihtimali yüksek?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Pfizer/BioNtech aşı denemelinin son aşamalarıyla ilgili bilgi veren ilk ilaç şirketi oldu. Veriler, aşının yüzde 90'dan fazla oranda insanların Covid-19'a yakalanmasını önlediğini gösteriyor. 43 bin kişiye aşı yapıldı ve hiçbir güvenlik kaygısı bildirilmedi.

Moderna'nın aşı denemesine ise ABD'de 30 bin kişi katıldı ve deneklerin yarısına plasebo verildi. Şirket, aşının yüzde 94,5 oranında koronavirüse karşı koruma sağladığını ve Covid belirtileri gösteren 95 denekten sadece beşine gerçek aşı verildiğini açıkladı.

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının deneme sonuçları da önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklanacak.