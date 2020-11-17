Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.11.2020 01:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2020 01:48
    ABONE OL

    Rus Barış Gücü'ne dev tepki! 'da " git gelsin" sloganları

    'ın başkenti Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı 'daki barış gücünü ederek, ' Rusya git, kal' sloganları attı. Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Başkan 'a teşekkür etti.

    Rus Barış Gücü'ne dev tepki!

    'ın başkenti Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı 'daki barış gücünü ederek, " Rusya git, kal" sloganları attı.

    RUSLAR DEVRİYEYE BAŞLADI
    Azerbaycan sunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı.

    TÜRKİYE'Yİ İSTİYORLAR
    Başkent Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti. Protesto eden grup, ellerindeki ", Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankartla "Rusya git, Türkiye gelsin" sloganları attı.

    Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Rus Barış Gücü'ne dev tepki! Azerbaycan'da "Rusya git Türkiye gelsin" sloganları