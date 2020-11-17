Koronavirüs salgınında dikkat çekici rapor! 150 günde 3 kere Covid-19 geçirdi

143. günde hastaya yeniden test yapılıyor ve Covid-19 pozitif çıkıyor. Hastaya SARS-CoV-2 antikor kokteyli veriliyor ve tedavisi devam ediyor. Ne yazık ki hasta 154. günde şok ve solunum yetmezliğinden dolayı hayatını kaybediyor.

Makalenin yazarlarının açıklamasına göre hastadan alınan kan örnekleri, yapılan tahlillerde çıkan sonuçlar RT-PCR testleri değerleriyle uyumlu. Hastanın akciğerlerinde ve dalağında yüksek seviyede SARS-CoV-2 RNA'sı tespit edilmiş.