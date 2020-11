Koronavirüs salgınında dikkat çekici rapor! 150 günde 3 kere Covid-19 geçirdi

The New England Journal of Medicine'da dikkat çekici yeni bir rapor yayınlandı. Raporda otoimmün hastalığa sahip 45 yaşındaki erkek bir hastanın 150 gün içinde 3 kere Covid-19 geçirdiği belirtiliyor.

Açıklananlara göre hasta, çeşitli belirtilerle hastaneye başvuruyor. Yapılan testte Covid-19 olduğunu tespit ediliyor. Tedavisi yapıldıktan sonra hastaneden taburcu ediliyor.