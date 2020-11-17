Koronavirüs salgınında dikkat çekici rapor! 150 günde 3 kere Covid-19 geçirdi

Bilim insanları SARS-CoV-2'le ilgili araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Virüsle ilgili neler bulunduğunu, mutasyonları, vakaların durumlarını paylaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde 71 yaşındaki bir hastanın 70 gün boyunca etrafına bulaşıcı virüs parçacıkları saçtığı bulunmuştu.
The New England Journal of Medicine'da dikkat çekici yeni bir rapor yayınlandı. Raporda otoimmün hastalığa sahip 45 yaşındaki erkek bir hastanın 150 gün içinde 3 kere Covid-19 geçirdiği belirtiliyor.
Açıklananlara göre hasta, çeşitli belirtilerle hastaneye başvuruyor. Yapılan testte Covid-19 olduğunu tespit ediliyor. Tedavisi yapıldıktan sonra hastaneden taburcu ediliyor.
Hasta, evde karantinaya alınmış. Fakat karantina süresi boyunca karın ağrısı, yorgunluk ve nefes darlığı gibi şikayetlerle yeniden hastaneye kaldırılıyor. Hasta tekrar tedavi altına alınıyor. Test sonuçları negatif görünüyor.
128. günde doktorlar solunum yetmezliği başlayan hastada, Covid-19'un ikinci kez nüksettiğinden şüpheleniyor ve yeniden test yapıyor. RT-PCR testi sonucu ise pozitif çıkıyor. Yeni bir tedaviye başlıyorlar. Sonraki testlerde sonuç negatif çıkıyor.
143. günde hastaya yeniden test yapılıyor ve Covid-19 pozitif çıkıyor. Hastaya SARS-CoV-2 antikor kokteyli veriliyor ve tedavisi devam ediyor. Ne yazık ki hasta 154. günde şok ve solunum yetmezliğinden dolayı hayatını kaybediyor.
Makalenin yazarlarının açıklamasına göre hastadan alınan kan örnekleri, yapılan tahlillerde çıkan sonuçlar RT-PCR testleri değerleriyle uyumlu. Hastanın akciğerlerinde ve dalağında yüksek seviyede SARS-CoV-2 RNA'sı tespit edilmiş.
Raporun sonucuna göre hasta aslında yeniden enfekte olmamış. Gerçekleştirilen genom analizinde hastanın vücudundaki virüsün mutasyon geçirip, evrimleştiği sonucu çıkarılmış. Araştırmacılar filogenetik analizde sürekli enfeksiyon ve hızlandırılmış viral evrimin tutarlı olduğunu görüyor.
Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin çoğu Covid-19'u yani salgına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünü vücudundan etkili biçimde temizleyebiliyor. Ancak bu raporda bahsedilen ve hayatını kaybeden hasta tek örnek olarak görünüyor.
Sürekli enfeksiyon görülmesi ve virüsün tek hasta içinde mutasyona uğramasına dair başka vaka yok. Uzmanlar bu durumla ilgili olarak daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini belirtiyor.