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    • 17.11.2020 15:51
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    Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından rahatsız olan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, ABD Başkanı seçilen 'a skandal bir çağrıda bulunarak "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek" dedi.

    Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanı "Transatlantik Birliği'ni" güçlendirmeye çağırdı.

    Fransız Le Monde, Alman Die Welt ve Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan ortak makalede iki bakan, dünya diplomasisine dair birçok değerlendirmede bulundu.

    MAKALENİN TÜRKİYE BÖLÜMÜ
    Maas ve Jean-Yves Le Drian, Türkiye karşısında daha büyük bir görüş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İki bakan, Türkiye'nin giderek daha da "öngörülemez" bir ülke olarak görüldüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek" dedi.

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    Haberler Dünya Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı