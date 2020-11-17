Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanı Joe Biden'ı "Transatlantik Birliği'ni" güçlendirmeye çağırdı.

Fransız Le Monde, Alman Die Welt ve Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan ortak makalede iki bakan, dünya diplomasisine dair birçok değerlendirmede bulundu.

Europa hat sich zum Besseren verändert. Wir fragen nicht nur, was Amerika für uns tun kann. Sondern was wir tun können, um unsere eigene Sicherheit zu verteidigen und zugleich die transatlantische Partnerschaft ausgewogener zu gestalten. @JY_LeDrian https://t.co/d0YckVE4St — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 16, 2020

MAKALENİN TÜRKİYE BÖLÜMÜ

Maas ve Jean-Yves Le Drian, Türkiye karşısında daha büyük bir görüş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İki bakan, Türkiye'nin giderek daha da "öngörülemez" bir ülke olarak görüldüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek" dedi.