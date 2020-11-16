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    • 16.11.2020 18:24
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    de galip geldiği gün ölen adayı son yolculuğuna uğurlandı

    Trajik olay dün 'te meydana geldi. lerde resmi olmayan sonuçlara göre Travnik kentinde belediye başkanlığına seçilen ancak aynı gün yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 'nun cenazesi toprağa verildi.

    AA
    Seçildiği gün ölen adaya veda

    Peco'nun Travnik'in Goles kasabasında kılınan cenaze namazına adayı olduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) yetkililerinin yanı sıra yakınları katıldı.

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    Merkez Seçim Komisyonu (CIK) verilerine göre, 63 yaşındaki Peco, oyların yüzde 45'inden fazlasını alarak belediye başkanı seçildi. Ölüm belgesinin CIK'ye ulaştırılmasıyla sürecin ne şekilde ilerleyeceğinin açıklanacağı ifade edildi.

    Kovid-19'a yakalanan ve durumu birkaç gündür ağır olan Peco, dün sabah hayatını kaybetmişti.

    SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Travnik'te belediye başkanlığını kazanan SDA adayı Peco'nun dün sabah yaşamını yitirmesi nedeniyle muhtemelen burada seçimlerin yenileneceğini söylemişti.

    Bu arada, Mostar dışındaki tüm şehirlerde dün yapılan yerel seçimlerde katılımın yüzde 51 olduğu bildirildi.
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    Haberler Dünya Yerel seçimde galip geldiği gün ölen belediye başkanı adayı Mirsad Peco son yolculuğuna uğurlandı