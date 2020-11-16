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    • Dünya
    • 16.11.2020 Gazete
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    'da ağır bir yenilgi alan askerlerinin cesetleri yol ortasında kaldı!

    Başbakanı Nikol Paşinyan’ın su ’da karşısında ağır yenilgi aldı. Hayatını kaybeden askerlerin cesetleri yol ortasında kaldı!

    'Kara'lar 'Bağ'ladılar
    Azerbaycan, işgal ettiği toprakları 'dan söküp aldı. Akıl hocalarının yalnız bıraktığı Paşinyan, 'da büyük kayıp yaşadı. Kritik bölgede ağır yenilgi alan Ermenistan su, hayatını kaybeden askerlerin cesetlerini bile almaya fırsat bulamadı.



    Askerlerin cansız bedenleri yol ortasında kaldı. İmzalanan anlaşmaya göre Kelbecer de 'a bırakıldı. Bölgede yaşayan Ermeniler, eşyalarının yanı sıra ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemiklerini bile yanlarına aldı. Yaşadıkları evleri yaktı, arkalarında bir enkaz bıraktı.

    Şuşa'da yol ortasında kalan Ermeni askerlerinin cesetleri çatışmanın en büyük kanıtıydı.

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    Haberler Dünya Şuşa'da ağır bir yenilgi alan Ermenistan askerlerinin cesetleri yol ortasında kaldı!