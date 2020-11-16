Azerbaycan, işgal ettiği toprakları Ermenistan'dan söküp aldı. Akıl hocalarının yalnız bıraktığı Paşinyan, Şuşa'da büyük kayıp yaşadı. Kritik bölgede ağır yenilgi alan Ermenistan ordusu, hayatını kaybeden askerlerin cesetlerini bile almaya fırsat bulamadı.
Askerlerin cansız bedenleri yol ortasında kaldı. İmzalanan anlaşmaya göre Kelbecer de Azerbaycan'a bırakıldı. Bölgede yaşayan Ermeniler, eşyalarının yanı sıra ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemiklerini bile yanlarına aldı. Yaşadıkları evleri yaktı, arkalarında bir enkaz bıraktı.
Şuşa'da yol ortasında kalan Ermeni askerlerinin cesetleri çatışmanın en büyük kanıtıydı.
Askerlerin cansız bedenleri yol ortasında kaldı. İmzalanan anlaşmaya göre Kelbecer de Azerbaycan'a bırakıldı. Bölgede yaşayan Ermeniler, eşyalarının yanı sıra ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemiklerini bile yanlarına aldı. Yaşadıkları evleri yaktı, arkalarında bir enkaz bıraktı.
Şuşa'da yol ortasında kalan Ermeni askerlerinin cesetleri çatışmanın en büyük kanıtıydı.