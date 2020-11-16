Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.11.2020 07:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2020 07:29
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da kısmi maske takma zorunluluğu getirildi

    Son dakika haberine göre, Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskine karşı tüm iç hat uçuşlarında ve Auckland'daki toplu taşıma araçlarında perşembe gününden itibaren maske takmanın zorunlu olacağını açıkladı.

    O ülkede korona önlemi: Artık zorunlu

    , başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulunda kabul edilen kısmi maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Geçen hafta Auckland'da yeni Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine, birinci kategorideki tedbirlere destek için ek önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Başbakan Ardern, ''Perşembe gününden itibaren, Auckland merkezi ve dışındaki tüm toplu taşıma araçlarında ve iç hat uçuşlarının tamamında maske takmak zorunlu hale getirildi.'' ifadelerini kullandı.

    Polis tarafından denetlenmesi öngörülen uygulamadan, 12 yaş altındaki çocuklar ve okul otobüslerindeki öğrencilerin muaf tutulduğu belirtildi.

    Kovid-19 tedbirlerinin 1. seviyede uygulandığı ve toplam 2001 kişinin virüse yakalandığı Yeni Zelanda'da, 1918 kişi sağlığına kavuşurken 25 kişi hayatını kaybetmişti.

    Vatandaşları haricinde yurt dışından geleceklere sınırlarını kapatan ülkede 58 aktif vaka bulunuyor.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da kısmi maske takma zorunluluğu getirildi