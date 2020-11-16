Medeniyetin beşiği Avrupa'dan (!) insanlık manzaraları! Bir ülkede daha yaşlılar ölüme terk edildi

Uluslararası Af Örgütü Belçika Direktörü Philippe Hensmans, "Araştırmamızın sonucu bize gösteriyor ki bakım evleri ve buraların sakinleri, kamuoyundan kınama gelene kadar yetkililer tarafından terk edilmişti. O zaman da salgının en kötü geçen ilk aşaması bitmişti." dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün temmuzdaki raporuna göre, bakım evlerindeki ölümler o döneme kadar görülen ölümlerin yüzde 64'ünü oluşturuyordu. Bu kişilerin yaklaşık 5 bini hastaneye sevk edilmeden evlerde kendi başlarına ölümü beklediler. Bu evlerde ağır hasta olanların ise sadece yüzde 57'si hastaneye götürüldü.

Raporda ayrıca bakım evlerinde çalışanları için ağustosa kadar test kapasitesinin yetersiz kaldığını, çalışanların uzun süre yeterli koruyucu malzeme olmadan görev yaptığı savunuldu.

Af Örgütü, tüm bunların insan hakları ihlali anlamına geldiğini, hiç kimsenin sağlık hizmetinden mahrum bırakılamayacağını belirtti.

Raporda, "Belçika insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmemiştir ve bunun birçok bakım evi sakini için ciddi sonuçları olmuştur. Bu kişilerin birçoğu standardın altında sağlık hizmeti almıştır. Sonuç olarak bazı yaşlılar muhtemelen erken hayatını kaybetmiştir." denildi.