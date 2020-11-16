Batı Yorkshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, ilçenin dört bir yanından 15 itfaiye aracı ile 70'den fazla itfaiye erinin yangınla mücadele ettiği belirtildi.

Yetkililer, oluşan yoğun duman nedeniyle bölge sakinlerine pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmalarını tavsiye etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.