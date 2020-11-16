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    • 16.11.2020 21:59
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    İngiliz diplomat, nehre düşen li kadını boğulmaktan kurtardı

    ’nin göreve yeni atanan Çongg Başkonsolosu , Çin’deki antik kasabasını ziyaret ettiği esnada yaşayan Çinli bir kadının hayatını kurtardı.

    İHA
    İngiliz diplomat Çinli kadını kurtardı

    İngiltere'nin Çongçing Başkonsolosu Ellison, Çin'in turistik bir kasabasında nehre düşen Çinli kadını boğulmaktan kurtardı.

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    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, turistlerle dolu bir noktada Çinli bir kadının suyun içinde çırpınırken hiç kimsenin olaya müdahale etmediği görülüyor. Görüntülerin devamında, durumu fark eden 41 yaşındaki İngiliz diplomat, ayakkabılarını çıkartıp suya atlayarak kadının yanına doğru yüzüyor. Daha sonra kadının nefes almasını sağlamaya çalışıyor. Ellison ve Çinli kadın, daha sonra nehir kenarındaki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılıyor.

    Görgü tanıkları, Ellison'un müdahalesi sayesinde yeniden nefes alabilen kadının bilincinin yerinde olduğu aktardı.
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    Haberler Dünya İngiliz diplomat, nehre düşen Çinli kadını boğulmaktan kurtardı