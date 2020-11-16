"İkinci bir böbreğe neden ihtiyacım var? Birisi yeterli" diye düşünen Wang, ameliyat sonrası aldığı parayla bir iPad2 ve bir de iPhone 4 satın aldı.

Wang yeni cihazlarıyla eve döndüğünde annesi durumdan şüphelenerek Wang'ı itiraf etmeye zorladı. BBC News haberine göre annesi "Oğlum eve bir tablet ve telefonla dönünce ona paranın nerden geldiğini sordum. En sonunda dayanamadı, her şey anlattı ve böbreğini sattığını söyledi. Bunu söylediği an dünyamız başımıza yıkıldı" dedi.

Organ ticaretinin detayları ortaya çıktıktan sonra operasyonla ilgisi olduğu tespit edilen dokuz kişi tutuklandı. Tutuklananlardan beşi kasıtlı yaralama ve organ ticaretiyle suçlanıyor.