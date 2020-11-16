ABD'de korkunç olay! Mahkumlar 2 dolara ceset taşıyor

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 33 bin 979 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başlangıcından beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 178 bin 529 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 712 bin 490'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 442'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 9 bin 376 artışla 420 bin 810 oldu.