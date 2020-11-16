ABD'de korkunç olay! Mahkumlar 2 dolara ceset taşıyor

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede rekor seviyeye çıkan koronavirüs nedeniyle El Paso hapishanesindeki mahkumların, saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.
ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı. Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.
SAATTE 2 DOLARA MORGA CESET TAŞIYORLAR
Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati iki dolara, koronavirüste ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardından bir çok kişi olaya tepki gösterdi.
ABD'DE SON DURUM
ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı.
İTALYA'DA SON DURUM
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 33 bin 979 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başlangıcından beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 178 bin 529 oldu.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 712 bin 490'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 442'ye ulaştı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 9 bin 376 artışla 420 bin 810 oldu.
YUNANİSTAN'DA KORONAVİRÜS KAYNAKLI GÜNLÜK ÖLÜM SAYISINDA EN YÜKSEK SEVİYE
Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.
Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, son 24 saatte 1698 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ve 71 kişinin salgından yaşamını yitirdiği belirtildi.
Salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısının kaydedildiği ülkede, solunum cihazına bağlı durumdaki hasta sayısının 392'ye yükseldiği bildirildi.
Bu verilerin ardından Yunanistan'daki toplam vaka sayısı 74 bin 205'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1106'ya çıktı.
Ülke çapında karantina uygulanan Yunanistan'da, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor.