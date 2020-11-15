SON DAKİKA: Bu kare ile duyurdular! Spacex ve NASA dört astronotu uzaya gönderdi

SON DAKİKA HABERİ... NASA, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) SpaceX kapsülüyle üç Amerikalı ve bir Japon astronotun gönderimi başlattı.
NASA'dan bir astronot ve 2 Rus kozmonotun bulunduğu UUİ'ye 4 kişilik mürettebatın yarın sabah saat 07.00 civarında ulaşması bekleniyor.
GÖREV BAŞLADI
SpaceX'in normalde dün gerçekleştireceği Crew-1 görevi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 saat gecikmeyle bu gece başladı.
Geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2 NASA astronotunu yollayarak tarihe adını yazan SpaceX, bu gece yeni bir göreve daha imza attı.
Uzay şirketi, Crew-1 isimli yeni göreviyle bu kez uzaya 3 ABD'li 1 de Japon olmak üzere toplamda 4 astronot gönderdi.
SapceX'in Crew Dragon uzay aracını ve Falcon 9 roketini kullanacağı görev, normal şartlarda dün akşam gerçekleştirilecekti.
Ancak SpaceX, rüzgar ve hava koşullarının göreve elverişli olmaması nedeniyle görevi bu geceye kaydırmıştı.
CREW-1 GÖREVİNİN DETAYLARI
Crew-1 görevi, SpaceX'in Resilience ismi verilen Crew Dragon uzay aracıyla gerçekleştirilecek.
Uzay aracının içinde Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Soichi Noguchi isimli dört astronot bulunacak.
Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerine başlayacaklar.
Uluslararası Uzay İstasyonu'na varan dört astronot buraya daha önce Soyuz MS-17 göreviyle gönderilen 3 astronotla birlikte çalışacak.