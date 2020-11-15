SON DAKİKA: Bu kare ile duyurdular! Spacex ve NASA dört astronotu uzaya gönderdi

Geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2 NASA astronotunu yollayarak tarihe adını yazan SpaceX, bu gece yeni bir göreve daha imza attı.

Uzay şirketi, Crew-1 isimli yeni göreviyle bu kez uzaya 3 ABD'li 1 de Japon olmak üzere toplamda 4 astronot gönderdi.