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    • Dünya
    • 15.11.2020 Gazete
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    İşgalden kurtarılan bölgeleri terk eden Ermeniler evlerini yaktı!

    Kardeş ülke , topraklarını işgalinden kurtardı. Yaşadıkları bölgeyi terk eden Ermeniler ise evlerini yaktı.



    Azerbaycan, topraklarını işgal eden 'a karşı destan yazdı. 44 gün süren çatışmalarda pek çok kilit noktayı kurtardı. Köşeye sıkışan Ermenistan, teslim olmak zorunda kaldı. İşgalden kurtarılan bölgelerde yaşayan Ermeniler ise yavaş yavaş taşınmaya başladı. Evlerini tek tek boşalttı.



    Bazıları pençelerini dahi sökerken, birkaç Ermeni aile evlerini yaktı. "Kendi yaptığım evde hiçbir Azeri oturamaz" diyen Ermeni vatandaşları bölgeden ayrıldı.

    Öte yandan imzalanan Karabağ Anlaşması'nda bölgede ve 'den barış gücü olacağı vurgulandı. Bir Rus heyet, anlaşmanın şartlarını konuşmak için soluğu 'da aldı. Toplantıda Türk heyet, ateşkesin kalıcı olması ve kimsenin hakkının çiğnenmemesi gerektiğini vurguladı.

    BETÜL USTA
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