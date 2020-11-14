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    • Dünya
    • 14.11.2020 08:28
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    • 14.11.2020 08:28
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    SON DAKİKA: 'da 5,4 büyüklüğünde | SON DEPREMLER

    Son dakika haberine göre, 'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

    O ülkede 5,4 büyüklüğünde deprem

    'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldi.

    Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Ketta'nın 38 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

    NSMC, sarsıntının, Pişin, Harnai ve Belucistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.

    Çok sayıda Pakistanlı, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı.

    Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.


    SON DEPREMLER LİSTESİ SON DAKİKA
    Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
    Detay 14.11.2020 07:04:20 37.8036 27.0200 7.29 ML 1.7 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 12.29 km. Kusadasi (Aydin) 487862
    Detay 14.11.2020 07:02:47 AFAD 37.8231 26.7745 7.06 ML 1.9 - - - - , 23.79 km. Seferihisar (Izmir) 487861
    Detay 14.11.2020 06:29:50 AFAD 37.8328 26.7728 7.01 ML 1.7 - - - - Ege Denizi, 22.87 km. Seferihisar (Izmir) 487859
    Detay 14.11.2020 05:27:01 AFAD 37.8898 27.0080 7.01 ML 1.6 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 14.87 km. Menderes (Izmir) 487857
    Detay 14.11.2020 04:54:57 AFAD 37.8478 26.7843 7.00 ML 1.8 - - - - Ege Denizi, 20.93 km. Seferihisar (Izmir) 487858


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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Pakistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER