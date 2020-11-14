SON DAKİKA: Başkanlığı bıraktıktan sonra Trump'ı neler bekliyor?

Öte yandan Trump'ın görevden ayrılmadan önce anayasal gücünü de kullanıp af çıkarma yetkisi var. Ancak bunu daha önce hiçbir ABD Başkanı yapmadı. Yaptığı takdirde geçerliliğinin olup olmayacağı ise belirsiz. Bunun yanı sıra, Joe Biden başkan olduğu takdirde Trump'ı affedebilir. Örneğin Gerald Ford, 1974'teki istifasının ardından selefi Richard Nixon'ı affetmişti. Ancak böyle bir durum söz konusu olsa dahi yalnızca federal suçları kapsıyor. Yani eyalet düzeyinde kovuşturmalar bu durumdan etkilenmeyecektir.

