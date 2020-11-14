Karides paketinde dün virüsün tespit edilmesinin ardından Lancou'daki soğuk hava depo tesisinin geçici olarak kapatıldığı kaydedilen açıklamada, bütün tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı ve bütün yiyeceklerin mühürlendiği ifade edildi. 2 bin 270 kişiye yapılan testlerin ve yiyeceklerden alınan numunelerin negatif çıktığı bildirildi.