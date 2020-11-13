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    • 13.11.2020 11:31
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    SON DAKİKA: Karabağ'ı terk eden evleri yakıyor

    Son dakika haberine göre, ’ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ’da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni su tarafından yakılıyor. televizyonlarına yaptıkları açıklamalarda, "Bir daha buraya dönmeyeceğiz'' açıklamalarında bulundukları evlerini bu yüzden yaktıkları ortaya çıktı.

    DHA
    AHaber



    'ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ'da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni su tarafından yakılıyor.





    'ın 'ın Ermeni işgalinden kurtarması ve Ermenistan'ın teslim olmasının ardından 28 yıl önce Hankendi'ni işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı. Ermenilerin kaçarken evlerini yakmaya başladığı görüntüler ortaya çıktı. televizyonlarına yaptıkları açıklamalarda, "Bir daha buraya dönmeyeceğiz'' açıklamalarında bulundukları evlerini bu yüzden yaktıkları ortaya çıktı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Karabağ'ı terk eden Ermenistan evleri yakıyor