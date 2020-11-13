Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından hazırlanan ve 15 günde bir güncellenen listede, her 100 bin kişi başına vaka sayısının 150'nin üzerinde olduğu ülke "riskli ülke" olarak değerlendiriliyor.

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