Bölgedeki yerel kaynaklar, öğle saatlerinde kentin güneyindeki şehirlerde zeytin bahçeleri ile yerleşim alanlarına Rus savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda şu ana kadar açıklama yapılmadı.

RUS HEYETİYLE GÖRÜŞMEDE SURİYE, İDLİB VE ASTANA SÜRECİ DE GÖRÜŞÜLDÜ