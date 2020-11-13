Rusya'dan gelen üst düzey askeri ve diplomatik heyetin çevremizdeki kriz bölgelerinde uzlaşmak için Ankara'ya geldiği sırada Suriye açıklarında bulunan bir Rus savaş gemisi, İdlib'in batısındaki Arab Saeed köyü çevresini uzun menzilli balistik füze ile vurdu!
İdlib kırsalında gündüz saatlerinde zeytin toplayan sivillerin bulunduğu bölgeye yakın alanlar ve yerleşim yerleri savaş uçakları tarafından en az 4 hava saldırısıyla bombalandı.
Saldırıda birden fazla uçakla 4 füzenin atıldığı belirtildi.
Saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki yerel kaynaklar, öğle saatlerinde kentin güneyindeki şehirlerde zeytin bahçeleri ile yerleşim alanlarına Rus savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda şu ana kadar açıklama yapılmadı.
RUS HEYETİYLE GÖRÜŞMEDE SURİYE, İDLİB VE ASTANA SÜRECİ DE GÖRÜŞÜLDÜ
Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen teknik görüşmelerde Ortak Barış gücü konusundaki detaylar ele alındı. Türkiye'den kaç askerin gideceği, taktik ve teknik olarak hangi noktalarda bulunulacağı ve yürütülecek faaliyetler gibi konular masaya yatırıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık ettiğini belirtti. Diplomatik kaynaklar, toplantılarda Anayasa Komitesi'nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durumun yanı sıra terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetleri değerlendirildiği bilgisini paylaştı. Bakanlık yetkilileri görüşmelerde, Türkiye'nin tutumunu aktardı.
DİPLOMASİYE YARIN DEVAM EDİLECEK
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile Suriye'deki durumun ele alındığı teknik görüşmelere yarın devam edileceğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye'deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.