Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.11.2020 10:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.11.2020 11:02
    ABONE OL

    'deki bir yolcu gemisinde ilk kez koronavirüse rastlanıldı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını başladığından bu yana ilk kez 'de bir yolcu gemisinde koronavirüs vakalarına rastlanıldı. "The I" gemisinde en az 5 Kovid-19 vakası tespit edildi.

    AA
    Tatil cenneti olarak biliniyor! İlk vaka tespit edildi

    "The Times" ve "The Sunday Times" gazetelerine seyahat yazarlığı yapan Sue Bryant, çoğu ABD'den gelen 50 yolcu ve 66 mürettebat taşıyan "The SeaDream I" gemisinde en az 5 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini söyledi.

    GEMİ GERİ DÖNDÜ
    Bryant, bir yolcunun çarşamba günü hastalanması üzerine geminin, yola çıktığı Barbados'a geri dönmek zorunda kaldığını ve henüz limana yanaşmadığını, gemide yapılan PCR testleri negatif çıkan yolcuların Barbados'a girişine izin verildiğini ifade etti.

    HİJYEN KURALLARINA RAĞMEN ÇIKTI
    Yolculara limanda yeniden test yapıldığını da belirten Sue Bryant, vakalardan önce çok sıkı hijyen kurallarının uygulandığı gemide buna rağmen Kovid-19'a rastlandığını kaydetti.

    SeaDream şirketi de geminin mürettebatının ve sağlık çalışanlarının testlerinin negatif çıktığını, sorunun en iyi şekilde çözümü için Barbados yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla yakın iş birliği yaptıklarını bildirdi.

    KARAYİPLER'DE İLK VAKA
    Barbados hükümeti ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

    SeaDream'in yolcu gemisi ile ilk kez Karayipler'de Kovid-19 vakasına rastlanmış oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Karayipler'deki bir yolcu gemisinde ilk kez koronavirüse rastlanıldı