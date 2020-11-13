GEMİ GERİ DÖNDÜ

Bryant, bir yolcunun çarşamba günü hastalanması üzerine geminin, yola çıktığı Barbados'a geri dönmek zorunda kaldığını ve henüz limana yanaşmadığını, gemide yapılan PCR testleri negatif çıkan yolcuların Barbados'a girişine izin verildiğini ifade etti.