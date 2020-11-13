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    • 14.11.2020 11:26
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    lerine darbesi! Dikkat çeken 300.000 detayı...

    'dan son dakika ' leri' açıklaması geldi. platformu Twitter, ABD seçimleri sonrası Trump'ın tweetlerine koyduğu sansürler ile tartışma konusu olmuştu. Twitter, ABD başkanlık seçimiyle bağlantılı 300 bin twiti "potansiyel olarak yanıltıcı" şeklinde etiketlediğini açıkladı.

    ABD seçimlerine Twitter darbesi!

    Şirketten yapılan açıklamada, etiketlemenin, 27 Ekim-11 Kasım arasında yapıldığı ve 300 bin twitin, 3 Kasım'daki başkanlık iyle ilgili paylaşımların yüzde 0,2'sini oluşturduğu bildirildi.

    'in yasal politika, güven ve güvenlik birimi başkanı Vijaya Gadde, bu twitlerden 456'sının, "kullanıcılar bu paylaşımları beğenemez, retwit edemez ya da bunlara yanıt veremez" ifadesinin yer aldığı uyarı işaretiyle gizlendiğini söyledi.

    platformu, Başkanı 'ın başkanlık seçiminden sonraki twitlerinin neredeyse yarısına uyarı etiketi eklemişti.

    Trump'ın paylaşımlarının bu şekilde etiketlenmesine, kanıt vermeden seçimi kazandığını ve seçimlere hile karıştırıldığını iddia etmesi gerekçe gösterilmişti.

    ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre, 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Biden'ın 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor.

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