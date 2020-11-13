Sistemleri konuşlandırma sürecinin 16 Kasım'a kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bu Demir Kubbe sistemleri Kara Kuvvetlerine, kritik sabit ve yarı sabit üsleri çeşitli hava ve füze tehditlerine karşı geçici olarak seyir füzesi savunma kabiliyetini sağlayacaktır. Bu geçici konuşlandırma gelecekteki konuşlandırma kararları için bir öncül teşkil edecek, önemli test, değerlendirme ve entegrasyon faaliyetlerine katkı sağlayacaktır." denildi.

OPERASYONEL HALE GELDİKTEN SONRA...