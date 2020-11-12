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    • Dünya
    • 12.11.2020 10:13
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    • 12.11.2020 10:13
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    Bir lının İslam düşmanlığı itirafları: Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta!

    Son dakika habaerine göre, da paylaşılan bir video 'da İslamofobinin geldiği son noktayı gösterdi. adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kullandığı ifadeler oldukça çarpıcı ve Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serer nitelikte.



    da paylaşılan bir video 'da İslamofobinin geldiği son noktayı gösterdi. adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kullandığı ifadeler oldukça çarpıcı ve Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serer nitelikte.




    İşte o sözler;
    - Hollanda'da soykırımı inkar ederseniz bunun bir cezası vardır.
    - 'da Yahudilere hakaret edemezsiniz. Bunun da bir cezası vardır.
    - Hollanda'da "eşcinsel ve lezbiyenlere" hakaret edemezsiniz.
    - Hollanda'da kiliseye giden Hristiyanlara "pedofili" diyemezsiniz.
    - Bunun da bir cezası var ayrımcılık olur.
    - Bunun da bir cezası var, bu bir hakaret sayılır.
    - Ama Hollanda'da "Müslümanlardan nefret ediyorum, Peygamberlerine küfrediyorum" derseniz bu ifade özgürlüğü oluyor.
    - Sen anlıyor musun? O zaman ben de anlıyorum.


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    Haberler Dünya Bir Avrupalının İslam düşmanlığı itirafları: Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta!