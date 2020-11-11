Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.11.2020 17:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2020 17:06
    ABONE OL

    Son dakika... 'da 6,5 milyon euro çalındı

    Gelen son dakika haberine göre; bu olayı konuşuyor. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Duisburg kentindeki 6,5 milyon euro çalındığı bildirildi. Olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak kişiye ise 100 bin euro ödül var.

    AA
    Almanya bu olayı konuşuyor! 100 bin euro ödül var

    Polis biriminin, Gümrük Dairesinin Emmerich şubesinde 10 gün önce yapılan soyguna ilişkin açıklamasında, soygunun 3 kişi tarafından yapıldığının tahmin edildiği belirtildi.

    6,5 MİLYON EURO
    Soygunun profesyonelce planlanıp uygulandığı ifade edilen açıklamada, Gümrük Dairesinin deposuna, komşu binadaki bir daireden özel bir matkap kullanılarak ulaşıldığı ve 6,5 milyon euro nakit paranın çalındığı kaydedildi.

    100 BİN EURO ÖDÜL VAR
    Fail olduğundan şüphelenilen bir kişinin fotoğraflarını yayımlayan polis, olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak kişiye 100 bin avro ödül verileceğini duyurdu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika... Almanya'da Gümrük Dairesinden 6,5 milyon euro çalındı