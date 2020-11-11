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    • 11.11.2020 17:33
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    Pfizer ve BioNTech aşısından sonra da müjdeli haberi duyurdu! ' aşısı yüzde 92 oranında koruma sağladı'

    Son dakika haberi... 'da Gamaleya ’nin geliştirdiği Sputnik-V koronavirüs aşısının sonuçları açıklandı. Aşının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlere değinilerek Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi. Pfizer ve BioNTech tarafından açıklanan ön raporda, geliştirdikleri aşının yüzde 90 koruyucu etkisi olduğu ve önemli bir yan etkinin rapor edilmediği açıklanmış, bunun salgının seyrini değiştirebilecek bir gelişme olduğu söylenmişti.

    Rusya'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması!

    Gönüllüler üzerinde yapılan ilk klinik sonuçlarından bahsedilirken testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği ilaç seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıklandı.

    Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Corona virüs aşısının geliştirilmesi için Türkiye ile istişarelerin sürdüğü belirtilerek, "Türkiye Sağlık Bakanı yerel yasaların gerektirdiği gibi toksikoloji araştırmalarının tamamlanması ardından Sputnik V aşısının Türk ilaç üretim tesislerinde üretimini organize etmekle ilgilendiğini belirtti" denildi.

    Pfizer ve BioNTech tarafından açıklanan ön raporda, geliştirdikleri aşının yüzde 90 koruyucu etkisi olduğu ve önemli bir yan etkinin rapor edilmediği açıklanmış, bunun salgının seyrini değiştirebilecek bir gelişme olduğu söylenmişti.

    Almanya'nın Mainz kentinde kurulu Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin başını çektiği BioNTech ve Amerikan ilaç devi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısı, dünyayı bir anda umutlandırdı.



    Salgının nihayet yenileceği ve özlenen normal hayatın uzak olmadığı beklentilerini güçlendirdi. Vakaların her gün yeni bir rekora koştuğu, insanların etkili bir aşının bulunmasının yıllar süreceği ümitsizliğine kapıldığı ve ekonomi çevrelerinin gelecek yılı da kayıp yıl olarak hesaplamaya başladığı bir sırada gelen aşı haberi bilimi, ekonomiyi ve insanları heyecanlandırdı.



    Almanya özellikle böyle bir aşının Almanya'da geliştirilmiş olmasının gururunu yaşarken, aşıya imza atan Prof. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'nin göçmen olması, son zamanlarda göçmenler aleyhine yaşanan tartışmaların ne kadar anlamsız olduğunu, işçi göçünün Almanya'ya ne kadar katkı sağladığını gösterdi.

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