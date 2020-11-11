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    • 11.11.2020 17:04
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    • 11.11.2020 17:18
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    'te camiye şüpheli paket gönderildi

    'in Malmö şehrinde bulunan bir camiye, mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırkeni, maddenin zararsız olduğu tespit edildi.

    İsveç'te camiye şüpheli paket gönderildi

    'in Malmö kentindeki camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği bildirildi.

    Malmö Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malmö'nün Elisedal bölgesinde bulunan Mahmood Camisine mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği belirtildi.

    Açıklamada, yapılan incelemeler sonucu şüpheli beyaz tozun zararsız olduğu ve olay hakkında soruşturma açıldığı vurgulandı.

    Malmö'de dün de İslam Merkezine bağlı camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildiği duyurulmuştu.

    Emniyetten bugün yapılan açıklamada, mektup içindeki maddenin beyaz toz olduğunu ve yapılan incelemeler sonucunda tozun zararsız olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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    Haberler Dünya İsveç'te camiye şüpheli paket gönderildi