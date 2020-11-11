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    • Dünya
    • 11.11.2020 15:26
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    • 11.11.2020 15:28
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    ndan 'da meydana gelen felaketi nedeniyle taziye mesajı

    , 'da meydana gelen felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu. Açıklamada, "Dost Meksika Hükümeti ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı verildi.

    Türkiye'den sel felaketi sonrası taziye mesajı!

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde etkili olan lar sebebiyle meydana gelen felaketinin can kaybı ve hasara yol açmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

    Açıklamada, "Dost Meksika Hükümeti ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı verildi.

    9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

    Meksika'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 9 bin kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

    Sel nedeniyle çok sayıda ev, yol, köprüyle tarım alanı ve mahsulün zarar gördüğü belirtilmişti.

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    Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığından Meksika'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı