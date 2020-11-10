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    • 10.11.2020 07:16
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    SON DAKİKA: 'da 5,5 büyüklüğünde  | SON DEPREMLER

    Son dakika haberine göre, 'da 'nın güneyinde yer alan Lampung eyaletinde 5,5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

    AA
    O ülkede 5,5 büyüklüğünde deprem!

    'da 'nın güneyinde yer alan Lampung eyaletinde 5,5 büyüklüğünde meydana geldi.

    Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Tanggamus bölgesinin 121 kilometre güneybatı açıkları olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

    BMKG, sarsıntının, Limau, Ulubelu, Pringsewu ve Pesawaran bölgelerinde de hissedildiğini bildirdi.

    Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.


    SON DEPREMLER
    Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
    Detay 10.11.2020 05:09:55 AFAD 39.1141 29.8895 7.00 ML 1.2 Türkiye Kütahya Aslanapa - - 487108
    Detay 10.11.2020 05:05:10 AFAD 37.8763 26.9606 7.00 ML 1.2 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 17.41 km. Seferihisar (Izmir) 487107
    Detay 10.11.2020 04:59:42 AFAD 37.9141 26.6355 7.00 ML 1.4 - - - - Ege Denizi, 21.15 km. Urla (Izmir) 487106
    Detay 10.11.2020 04:55:15 AFAD 37.8566 26.4646 7.00 ML 1.6 - - - - Ege Denizi, 29.55 km. Urla (Izmir) 487105



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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER