Endonezya'da Sumatra Adası'nın güneyinde yer alan Lampung eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Tanggamus bölgesinin 121 kilometre güneybatı açıkları olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, sarsıntının, Limau, Ulubelu, Pringsewu ve Pesawaran bölgelerinde de hissedildiğini bildirdi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.





SON DEPREMLER

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID

Detay 10.11.2020 05:09:55 AFAD 39.1141 29.8895 7.00 ML 1.2 Türkiye Kütahya Aslanapa - - 487108

Detay 10.11.2020 05:05:10 AFAD 37.8763 26.9606 7.00 ML 1.2 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 17.41 km. Seferihisar (Izmir) 487107

Detay 10.11.2020 04:59:42 AFAD 37.9141 26.6355 7.00 ML 1.4 - - - - Ege Denizi, 21.15 km. Urla (Izmir) 487106

Detay 10.11.2020 04:55:15 AFAD 37.8566 26.4646 7.00 ML 1.6 - - - - Ege Denizi, 29.55 km. Urla (Izmir) 487105





