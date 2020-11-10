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    • 10.11.2020 22:59
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    sonrası ABD'den kritik ziyaret! 'ye geliyor

    ABD , cuma günü başlayacak gezilerinde aralarında , ve 'in de olduğu 7 ülkeye gideceğini açıkladı. Pompeo "Birçok ülke gezeceğim doğal olarak konuşmalar farklı olacaktır. Her ülkede görüşülecek birçok şey var” dedi.

    Bakan Pompeo, haftalık basın brifinginde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

    Pompeo, kapsamlı bir gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren , , , , , Birleşik Arap Emirlikleri ve 'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." ifadesini kullandı.

    yönetiminin barışı ve "İsrail'le normalleşme" sürecinde başarılı olduğunu savunan Mike Pompeo, özellikle bölge ülkeleriyle bu süreci ele alacaklarını belirtti.

    ABD , Pompeo'nun programını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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    Haberler Dünya Seçim sonrası ABD'den kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'ye geliyor