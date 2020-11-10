Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.11.2020 22:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2020 23:10
    ABONE OL

    ün atası 'da bir kantininde iğrenç görüntü! Aşçı tencereye ayağını soktu...

    'deki iğrenç kültürünün perde arkası görüntülendi. Salgının başladığı Çin’in kentinde bir ye ait kantinde personelin tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkarken görüntülendi. dan tepki yağan olayda kantin çalışanın işine son verildi.

    DHA
    Çin'de üniversite kantininde iğrenç görüntü

    Ölümcül salgın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) başladığı Çin'in Hubey bölgesinde yer alan Vuhan şehrinde, Vuhan Donghu Üniversitesi'ne ait kantinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Huawei App

    Kantin çalışanından biri yere düşmüş eti tepsiye yeniden koyarken, diğer çalışan da tepsideki sebzeleri ayağı ile ezerken görüntülendi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki çığ gibi büyüdü.Kantinin hizmete kapatıldığı belirtilirken, çalışanın işine son verildiği belirtildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Koronavirüsün atası Vuhan'da bir üniversite kantininde iğrenç görüntü! Aşçı tencereye ayağını soktu...