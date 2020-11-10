BUNAMA RİSKİ DE ARTIYOR

Araştırmacılara göre oran diğer hastalardan iki kat daha fazla. Çalışma, hastalığı geçirenlerin bunama riskinin de arttığını ortaya koydu. Araştırmaya önderlik eden Oxford Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Paul Harrison, corona virüse yakalananların geliştirdikleri akıl hastalıklarının nedenlerini incelemesi ve yeni tedaviler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Araştırmanın bir başka dikkat çeken bulgusuysa halihazırda psikolojik sorunları olan hastaların Covid-19'a yakalanma risklerinin de yüzde 65 oranında artması.

Bu hastaların kendilerini risk grubunda sayarak korumaya almalarının ise şimdilik gerekmediği vurgulanıyor.

Uzmanlar koronavirüsün akciğerlerin yanı sıra çok sayıda organda hasara neden olduğunu saptamış durumda. İşte koronavirüsün vücudumuza etkileri: