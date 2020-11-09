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    • 09.11.2020 20:07
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    Son dakika: ’ya ait bir in ’dan ateşlenen füze sonucu düştü!

    Son dakika haberi... ’ya ait bir , ’dan ateşlenen bir füze vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi tarafından vurulduğu belirtildi.

    DHA
    Ermenistan Rus helikopterini vurdu

    'ya ait bir in, 'dan ateşlenen bir füze sonucu düştüğü duyuruldu.

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi tarafından vurulduğu belirtildi.

    MÜRETTEBATTA 2 ÖLÜ, 1 YARALI
    Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Rusya’ya ait bir helikopterin Ermenistan’dan ateşlenen füze sonucu düştü!