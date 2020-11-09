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    • 09.11.2020 08:09
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    SON DAKİKA: Fransız basınından 'a skandal sansür: İfade özgürlüğü 'da böyle işliyor

    Son dakika haberin göre, 'ın , kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı 'e () tepki gösterdi.

    AA
    Fransız basınından Azerbaycan'a skandal sansür

    'ın , kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı 'e () tepki gösterdi.

    Mustafayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Röportajımı yayımlamayı kabul etmeyen AFP ve (muhabir) Didier Lauras'a yazık. Bize söz vermeyi ve yazılarımızı yayımlamayı reddeden Le Figaro ve diğer medyalara yazık. İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte." ifadesini kullandı.

    Büyükelçi, Lauras'ın kendisine ve Olivier isimli birine gönderdiği mailin görselini de paylaştı. Mailde, "Konuşmaların içeriği göz önüne alındığında, haber yapmamayı karar verdik. Bahsettiği suçlamalar doğrulanamadı." ifadesine yer verildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Fransız basınından Azerbaycan'a skandal sansür: İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor