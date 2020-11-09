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    • 10.11.2020 06:16
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    • 10.11.2020 06:16
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    SON DAKİKA: 'dan flaş Kovid-19 kararı: 'in geliştirdiği aşı adayının deneyleri durduruldu

    Son dakika haberine göre, 'da insanlar üzerinde denenen li ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının deneyleri geçici olarak askıya alındı.

    AA
    Brezilya'dan flaş Kovid-19 kararı

    Sağlık Düzenleme Kurumundan (Anvisa) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede CoronaVac'ın insanlar üzerinde yapılan deneylerinin "ciddi bir advers olay" nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

    Açıklamada, deneyleri durdurma kararına ilişkin net bir sebep gösterilmezken advers olayın 29 Ekim'de meydana geldiği belirtildi.

    "Advers olay" bir ilacın kullanımında beklenmeyen yan etki şeklinde tanımlanıyor.

    Açıklamada, ölüm, potansiyel ölümcül advers olay, kalıcı sakatlık veya sakatlık, hastanın hastaneye yatırılması gibi durumların "ciddi advers olay" olarak değerlendirildiği bildirildi.

    CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz ayının sonlarında başlamıştı.

    Dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya'da bugüne kadar 5 milyon 675 bin 32 kişide görülen virüs, 162 bin 628 kişinin ölümüne sebep oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Brezilya'dan flaş Kovid-19 kararı: Çin'in geliştirdiği aşı adayının deneyleri durduruldu