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    • 09.11.2020 07:23
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    • 09.11.2020 07:23
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    SON DAKİKA: su, 'ın tank ve toplarını imha etti

    Son dakika haberine göre, sunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

    AA
    Ermenistan'ın tank ve topları imha edildi

    sunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.


    Son 24 saatte ciddi darbe alan Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 1 T-72 tankı, 1 D-30 obüsü, 1 havan topu takımı ve mühimmat dolu bir kamyonu imha ettiği vurgulandı.



    Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunun bildirildi.

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