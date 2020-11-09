Thaçi, hakimin hakkındaki suçlamalarla ilgili sorduğu soruya cevaben, iddianamedeki suçlamaların tamamen mesnetsiz olduğunu ve hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini söyledi.

David Hooper önde

Thaçi'nin avukatı David Hooper de müvekkili hakkındaki suçlamaları kabul etmediklerini vurgulayarak, özel mahkemenin kuruluş amacının savaş dönemindeki organ kaçakçılığı suçlarını incelemek olduğunu ancak bu suçların iddianamede yer almadığını söyledi.

Savcılığın sunduğu delillerin yetersiz olduğunu savunan Hooper, müvekkilinin mahkemeye gönüllü olarak geldiğini ve kaçma şüphesi olmadığı için tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

Savcılık ise delillerin ve mağdurların korunması, ayrıca şüphelinin kaçma ihtimaline karşı tutuklu yargılanmaya devam edilmesini istedi.