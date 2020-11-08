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    • Dünya
    • 08.11.2020 14:01
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    • 08.11.2020 14:01
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    Yeni Başkanı hakkında 'den ilk mesaj!

    'ı mağlup ederek Başkanı olan hakkında 'den ilk mesaj geldi. Son dakika gelişmesine göre Biden'ın seçilmesini yorumlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ; "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

    ABD seçimleri için Türkiye'den ilk yorum!

    Son dakika haberine göre 'den, leri hakkında ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanı , 'ın seçimleri kazanmasından sonra değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, beklentilerinin tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması olduğunu ifade etti.

    TEK TARAFLI YAKLAŞIMLARDAN UZAK DURULMALI

    "Bizim konularımız neler diye baktığımızda terörle mücadeledir bizi ilgilendiren konulardan birisi. Gündemimizde FETÖ var. Bunun iadesini istemek kadar doğal bir şey yok. Bu anlamdaki baskımızı yoğunlaştırarak artıracağız. PKK/PYD olayı. Binlerce TIR'lık silah getirildi buraya. Her türlü kaynak sağlandı. Teröriste terörist diyebilmelisiniz. Suriye, Doğu Akdeniz, Irak, Azerbaycan, Kıbrıs bütün bunlar Türk-Yunan ilişkileri... Bizi doğrudan ilgilendiren konular. Yeni yönetimin tavrı bizi etkileyecektir. Bunu da biz yakından takip edeceğiz. Beklentimiz, tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması.''

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, ordusunun kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Oktay, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının da yer aldığı paylaşımında "Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım" dedi.

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    Haberler Dünya Yeni ABD Başkanı Joe Biden hakkında Türkiye'den ilk mesaj!